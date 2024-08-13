Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana yayıldı

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ikişer söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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