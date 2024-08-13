Adana'da trafik uygulaması öncesi aracını durduran sürücü alkollü çıktı

Ekipler, sürücüyü "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapmak için Fatih Polis Merkezine götürdü.

Aracının park halinde olduğunu iddia edip trafik polisleriyle tartışan K.T.K, "Alkollüyüm, beni idare edin." diye bağırdı.

Ekipler, ölçümde 1,04 promil alkollü olduğu tespit edildiği için ehliyetine 6 ay süreyle el koydukları sürücüye 6 bin 439 lira ceza uyguladı.

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