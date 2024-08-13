GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 163 personel, 2 helikopter, 2 söndürme uçağı ve 49 araç yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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