Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Çiftçiler Birliği ve Mimarlar Odasını ziyaret etti.

Özdağ, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve birlik üyeleriyle bir araya geldiği ziyarette, diğer partilerden farklı olarak stratejik ve bilimsel temelli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özdağ, gıda ve su güvenliğinin sağlanmasının Türkiye'nin önceliği olması gerektiğini belirterek, "Ekonomik kalkınmanın tarımdan başlatılması gerekiyor. Bunun için de köylerimizi canlandırmak bir zorunluluk." dedi.