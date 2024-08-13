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        Adana'da Tarkan ve Ceza sahne aldı

        Adana'da sanatçılar Tarkan ve Ceza konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:03
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        Adana'da Tarkan ve Ceza sahne aldı
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        Adana'da sanatçılar Tarkan ve Ceza konser verdi.

        Fanta Fest kapsamında, merkez Çukurova ilçesindeki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.

        Sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

        Katılımcılar, konserin sonunda sanatçıları alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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