Adana'da Tarkan ve Ceza sahne aldı
Adana'da sanatçılar Tarkan ve Ceza konser verdi.
Adana'da sanatçılar Tarkan ve Ceza konser verdi.
Fanta Fest kapsamında, merkez Çukurova ilçesindeki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.
Katılımcılar, konserin sonunda sanatçıları alkışladı.
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