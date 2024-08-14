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        Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

        Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:00
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        Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi
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        Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

        Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan yer alacak.

        Jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı yarışmanın başvuruları, 16 Ağustos'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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