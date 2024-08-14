Adana'da 19 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos'ta bazı ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
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