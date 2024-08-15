Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Türkeli Mahallesi Şehit Kubilay Parkı'nda E.Ç, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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