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        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 03:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 03:36
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        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Türkeli Mahallesi Şehit Kubilay Parkı'nda E.Ç, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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