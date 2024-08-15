Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Mahalledeki bir arsayı inceleyen ekipler, taş ve bitkilerin arasına gizlenmiş 801,34 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Onur Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Yasin Ş. ve Yaşar G'ye yönelik çalışma başlattı.

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