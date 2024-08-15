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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:21
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Onur Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Yasin Ş. ve Yaşar G'ye yönelik çalışma başlattı.

        Mahalledeki bir arsayı inceleyen ekipler, taş ve bitkilerin arasına gizlenmiş 801,34 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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