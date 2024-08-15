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        Adana'da köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:27
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        Adana'da köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İ.K'nin (20) kullandığı 01 RG 307 plakalı otomobil, İmamoğlu-Kozan kara yolundaki köprüde korkuluğa çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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