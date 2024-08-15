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        Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkışan kamyondaki yükün bir kısmı arkasındaki panelvanın kaputuna ve yola devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:11
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        Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkışan kamyondaki yükün bir kısmı arkasındaki panelvanın kaputuna ve yola devrildi.

        Ali Ç'nin kullandığı 70 AAD 336 plakalı odun yüklü kamyon, Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde hızlı tren hattı projesi kapsamında yapımı süren köprünün altından geçerken sıkıştı.

        Bu sırada kamyondaki yükün bir kısmı, arkasındaki 01 ADA 024 plakalı panelvanın kaputuna ve yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.

        Geçişe kapanan yol, hasar gören araçların çekilmesi ve odunların iş makinesiyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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