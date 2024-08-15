Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkışan kamyondaki yükün bir kısmı arkasındaki panelvanın kaputuna ve yola devrildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkışan kamyondaki yükün bir kısmı arkasındaki panelvanın kaputuna ve yola devrildi.
Ali Ç'nin kullandığı 70 AAD 336 plakalı odun yüklü kamyon, Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde hızlı tren hattı projesi kapsamında yapımı süren köprünün altından geçerken sıkıştı.
Bu sırada kamyondaki yükün bir kısmı, arkasındaki 01 ADA 024 plakalı panelvanın kaputuna ve yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Geçişe kapanan yol, hasar gören araçların çekilmesi ve odunların iş makinesiyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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