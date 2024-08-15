Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı

Bu sırada kamyondaki yükün bir kısmı, arkasındaki 01 ADA 024 plakalı panelvanın kaputuna ve yola devrildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkışan kamyondaki yükün bir kısmı arkasındaki panelvanın kaputuna ve yola devrildi.

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