Adana'da bir kişi restoranında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

Daha önce internette ve bir dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Tümer Adakaner'e (46), Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

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