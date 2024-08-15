Adana'da bir kişi restoranında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Daha önce internette ve bir dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Tümer Adakaner'e (46), Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.
Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.
Polisin, kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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