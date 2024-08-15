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        Adana'da bir kişi restoranında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:50
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        Adana'da bir kişi restoranında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

        Daha önce internette ve bir dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Tümer Adakaner'e (46), Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.

        Polisin, kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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