Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendi

        Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından tutuklanan sanık Mustafa A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Mustafa A'nın kullandığı tarım işçisi aileleri taşıyan 34 FF 6095 plakalı minibüs 22 Nisan'da Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev almış, kazada Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18), Serkan Çakıl (13) ve Bünyamin Çakıl (6) yaşamını yitirmiş, 7'si çocuk 17 kişi yaralanmıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Eski dizi oyuncusu çorbacıda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
        Eski dizi oyuncusu çorbacıda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
        Adana'da bir kişi restoranında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Adana'da bir kişi restoranında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
        Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı
        Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı
        4 kişinin yanarak öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        4 kişinin yanarak öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Polisi görünce uyuşturucuyu çalıların arasına atan torbacılar tutuklandı
        Polisi görünce uyuşturucuyu çalıların arasına atan torbacılar tutuklandı