Adana'da 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendi

Sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'da minibüsün devrildiği uçurumda yanması sonucu 4 kişinin ölmesi, 17 kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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