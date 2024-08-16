Adana'da bir evde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 1634 uyuşturucu hap ve 3,54 gram esrar ele geçiren polis ekipleri, damdaki saksılara ekili 14 kök Hint keneviri buldu.
Evdeki Cemal D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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