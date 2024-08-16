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        Adana'da bir evde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:55
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        Adana'da bir evde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 1634 uyuşturucu hap ve 3,54 gram esrar ele geçiren polis ekipleri, damdaki saksılara ekili 14 kök Hint keneviri buldu.

        Evdeki Cemal D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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