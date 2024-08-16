Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.

        Karakuyu Mahallesi'nde konut inşaatı yapılan sahada çalışma sırasında kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Görevlilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Harbi'nin cenazesi işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Ucuz olduğu için toplu aldım' de...
        Evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Ucuz olduğu için toplu aldım' de...
        Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada
        Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada
        Gereksiz korna kullanan 46 dolmuş ve otobüs şoförüne ceza kesildi
        Gereksiz korna kullanan 46 dolmuş ve otobüs şoförüne ceza kesildi
        Adana'da gereksiz korna çalan 46 sürücüye para cezası kesildi
        Adana'da gereksiz korna çalan 46 sürücüye para cezası kesildi
        Adana'da bir evde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da bir evde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak