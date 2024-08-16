Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Sürücüsünün kim olduğu ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı.
Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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