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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:11
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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Sürücüsünün kim olduğu ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Misis mevkisinde seyrederken motor kısmından alev aldı.

        Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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