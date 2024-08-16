Adana'da otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta evlerinin önünde oturanlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kazada, Baran (8), Zozan ve Perihan Bürgen ile Büşra Tan yaralandı.

Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, aracı bırakıp bir eve sığındı.