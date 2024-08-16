Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı otomobil, Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta evlerinin önünde oturanlara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, Baran (8), Zozan ve Perihan Bürgen ile Büşra Tan yaralandı.

        Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, aracı bırakıp bir eve sığındı.

        Sürücüye linç girişiminde bulunan mahalle sakinleri daha sonra otomobile zarar verdi.

        Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Baran Bürgen hayatını kaybetti, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Aşırı hızlı otomobilin evin önünde oturanlara çarpması kamerada: 1 ölü, 3 y...
        Aşırı hızlı otomobilin evin önünde oturanlara çarpması kamerada: 1 ölü, 3 y...
        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
        Adana'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
        Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti
        Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti
        Evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Ucuz olduğu için toplu aldım' de...
        Evinde 1634 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Ucuz olduğu için toplu aldım' de...
        Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada
        Eski dizi oyuncusuna silahlı saldırı kamerada