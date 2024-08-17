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        Adana'da yanmış otomobilde erkek cesedi bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:15
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        Adana'da yanmış otomobilde erkek cesedi bulundu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yanmış otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu.

        Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar, tarım arazilerinin yakınında yanmış bir otomobil gördü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Plakası henüz öğrenilemeyen aracı inceleyen ekipler, sürücü koltuğunda erkek cesedi olduğunu tespit etti.

        Araçtan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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