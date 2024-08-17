Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev (Dk. 76 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Dk. 67 Aymbetov), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Yusuf Sarı (Dk. 76 Bünyamin Balat), Yusuf Barasi
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Hadziahmetovic), Olawoyin (Dk. 90+1 Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+1 Minchev), Zeqiri (Dk. 76 Emrecan Bulut), Ali Sowe
Goller: Dk. 42 Alikulov, Dk. 74 Ali Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90+7 Yusuf Barasi (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Semih Güler (Adana Demirspor)
ADANA
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