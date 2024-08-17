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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:53 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:53
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev (Dk. 76 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Dk. 67 Aymbetov), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Yusuf Sarı (Dk. 76 Bünyamin Balat), Yusuf Barasi

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Hadziahmetovic), Olawoyin (Dk. 90+1 Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+1 Minchev), Zeqiri (Dk. 76 Emrecan Bulut), Ali Sowe

        Goller: Dk. 42 Alikulov, Dk. 74 Ali Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90+7 Yusuf Barasi (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 53 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Semih Güler (Adana Demirspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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