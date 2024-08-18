Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Cebe idaresindeki 01 ANA 190 plakalı motosiklet, Kıyıboyu Caddesi'nde kaldırıma savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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