Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim." dedi.

Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başlangıç şeklinin düş kırıklığı olduğunu, ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini dile getirdi.

İkinci yarı takımın reaksiyon verebildiğini ifade eden Valkanis, "İkinci yarı ne olursa olsun takımım daha iyi bir performans sergiledi. Durumu düzeltti. Sonuç bizi mutlu etmedi, ne olursa olsun galip gelmek istiyorduk. Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim." dedi.

- "Ben Harry Potter değilim" Valkanis, bir gazetecinin "Takımın transfer tahtası kapalı. Mevcut kadroyla sezon sonunda takımı nerede görüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ben Harry Potter değilim. Bunu söylemek için çok erken. Ne olacağı konusunda bir şey söyleyemem ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu takımla birlikte çok yol katedebiliriz. İyi anlamda çok şeyler yapabiliriz. Geçen hafta bunu özellikle ikinci yarıda, takımın duruşuyla ilgili, çok iyi bir şekilde gösterdik. Ben oyuncularıma tamamen güveniyorum. Çünkü bunu antrenmanda da gördüm. Kendilerinin yüzde 100'ünü veriyorlar. Ellerinden geldiğince çok çalışmaya çalışıyorlar. Bugün de ilk yarı benim için bir hayal kırıklığı olsa da takımın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyondan memnunum."