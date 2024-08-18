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        Ahmet Şafak Adana'da konser verdi

        Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 03:02 Güncelleme: 18.08.2024 - 03:02
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        Ahmet Şafak Adana'da konser verdi
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        Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı.

        Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Şafak, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Performansıyla yaklaşık bir saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

        Yerel sanatçıların da sahne aldığı konserin sonunda Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Şafak'a hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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