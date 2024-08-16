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        Adana'da evinin önündeki kazada ölen çocuğun ailesi üzüntü yaşıyor

        Adana'da ailesiyle evinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun amcası, sürücünün gereken cezayı almasını beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:07
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        Adana'da evinin önündeki kazada ölen çocuğun ailesi üzüntü yaşıyor
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        Adana'da ailesiyle evinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun amcası, sürücünün gereken cezayı almasını beklediklerini söyledi.

        Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Baran Bülgen'in cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Kazada yaralanan Bülgen'in annesi Zozan Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen ve komşularının kızı Büşra Tan'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - "Önlem alınmasını rica ediyoruz"

        Baran'ın amcası Salih Bülgen, gazetecilere, sürücünün gereken cezayı almasını beklediklerini söyledi.

        Zanlının alkollü araç kullandığını iddia eden Bülgen, "Mahallemizde benzer kazalar yaşandı. Önlem alınmasını rica ediyoruz. Sürücü kaçmaya çalıştı, arkadaşlarımız yakalayıp polise teslim etti. Adaletin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

        Bülgen, üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "İçimiz yandı, başka ailelerin içi yanmasın. Baran'ın annesi ve teyzesinin de durumu ağır. Bu normal bir kaza değil, cinayettir." diye konuştu.

        Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta evlerinin önünde oturanlara 01 ASN 626 plakalı otomobil çarpmış, kazada 8 yaşındaki Baran hayatını kaybetmiş, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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