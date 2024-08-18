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        2022'de yakalanan başarıyı daha da ileri taşıyacaklar

        YUSUF KOYUN - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuların 23 Ağustos'ta Macaristan'da başlayacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını belirterek, "Biz 2022'de Avrupa şampiyonu olan bir takımız. Aynı başarıyı ilerlettirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:09
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        2022'de yakalanan başarıyı daha da ileri taşıyacaklar
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        YUSUF KOYUN - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuların 23 Ağustos'ta Macaristan'da başlayacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını belirterek, "Biz 2022'de Avrupa şampiyonu olan bir takımız. Aynı başarıyı ilerlettirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Kayıcı, siyah kuşak "dan" sınavının düzenlendiği Adana'daki Nihat Geven Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklama yaptı.

        Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül'de yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na odaklandıklarını dile getiren Kayıcı, organizasyonda 72 milli sporcunun 4 branşta mücadele edeceğini söyledi.

        Kayıcı, şampiyonadan başarıyla döneceklerine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Milli takımımız şampiyonaya çok iyi hazırlandı. Tüm antrenör ve sporcularımıza şimdiden başarı diliyorum. Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası da 2-10 Kasım'da Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Çin'de 7-17 Ağustos 2025'te düzenlenecek Dünya Oyunları'na katılacak sporcuların seçimi de burada yapılacak. Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası gibi önemli bir organizasyon. Biz 2022'de Avrupa şampiyonu olan bir takımız. Aynı başarıyı ilerlettirmek için elimizden geleni yapacağız."

        -"2030'da Akdeniz Oyunları'nın tamamen parçası olacağız"

        WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu Başkanlığını da yürüten Salim Kayıcı, kick boksun 2026'da İtalya'nın Taranto kentinde yapılacak Akdeniz Oyunları'na gösteri sporu olarak girmesini sağladıklarını anımsatarak, "2030'da Akdeniz Oyunları'nın tamamen parçası olacağız." ifadesini kullandı.

        Kayıcı, Akdeniz Oyunları'nın seçme müsabakalarını gelecek yıl İstanbul'da yapılacak Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda gerçekleştireceklerini anlattı.

        Askeri Oyunlar'da da ilk kez kick boks branşının yer alacağını vurgulayan Kayıcı, "Bu gelişmeler bizler için büyük önem taşıyor çünkü Askeri Oyunlar'dan sonra dünya şampiyonası ve olimpiyatlar var. İnşallah sporcu evlatlarımız da buralarda başarı gösterecekler. Temennimiz, bu sporu en iyi yerlere getirmek." diye konuştu.

        Kayıcı, lisanslı sporcu sayısının 380 bine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sporcularımızdan 59 bini aktif olarak kick boks yapmaktadır. Aynı zamanda camiamızda yaklaşık 6 bin antrenör, 4 bin hakem ile 81 ilimizden tüm faaliyetlerimize katılan 2 bine yakın spor kulübü var. 31 Aralık 2023 itibarıyla olimpik olan ve olmayan tüm branşlar içerisinde aktif lisanslı sporcu sayısı açısından 4'üncü büyük federasyonuz. Yine aynı tarih itibarıyla uluslararası arenada en fazla madalya alan birinci federasyonuz. Camiamıza bu başarılar çok yakışıyor."

        Kayıcı, yaklaşık 2 ay sonra düzenlenmesi planlanan seçimde yeniden federasyon başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, "Devletimiz ve camiamız teveccüh gösterdiği takdirde görevimize inşallah devam edeceğiz. Nerede kaldıysak aynı şekilde ve büyük bir hızla kick boksu ilerletmek için ekibimizle hazırız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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