Adana'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir zanlının bisiklete binip bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

İşletmeden çıktığında bisikletinin çalındığını fark eden Ömer G'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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