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        Adana'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:28
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        Adana'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tufanpaşa Mahallesi'nde Ömer G, elektrikli bisikletini alışveriş için girdiği dükkanın önüne bıraktı.

        İşletmeden çıktığında bisikletinin çalındığını fark eden Ömer G'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir zanlının bisiklete binip bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

        Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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