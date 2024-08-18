Adana'da elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinin önündeki elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tufanpaşa Mahallesi'nde Ömer G, elektrikli bisikletini alışveriş için girdiği dükkanın önüne bıraktı.
İşletmeden çıktığında bisikletinin çalındığını fark eden Ömer G'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir zanlının bisiklete binip bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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