539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazandı

Müsabakaların ardından toplam 306 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

Başpehlivanlık finalinde rakibi İsa Göçen'i yenen Ali Bönceoğlu, başpehlivan oldu. Bönceoğlu, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti.

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