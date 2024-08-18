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        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazandı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Ali Bönceoğlu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:21
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        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Bönceoğlu kazandı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan, Ali Bönceoğlu oldu.

        Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde düzenlenen güreşler tamamlandı.

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 700 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

        Başpehlivanlık finalinde rakibi İsa Göçen'i yenen Ali Bönceoğlu, başpehlivan oldu. Bönceoğlu, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti.

        Müsabakaların ardından toplam 306 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ gelecek yıl düzenlenecek festivalin güreş ağası seçildi.

        Etkinliğe, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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