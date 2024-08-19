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        Adana'da yanan otomobildeki cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:07
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        Adana'da yanan otomobildeki cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ağustos'ta bir tarlada park halinde yanmış bir otomobilde bulunan cesetle ilgili çalışma yaptı.

        Olayda ölmüş olabileceği değerlendirilen ve ismi henüz açıklanmayan kayıp bir kişinin ailesinden alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Çalışmalarını tamamen yanan otomobil üzerinden sürdüren ekipler, aracın kiralık olduğunu tespit etti.

        Ekipler, olayla ilgili İ.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.G. tutuklandı, İ.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        -Olay

        17 Ağustos'ta, Gazi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından tarım arazilerinin yakınında yanmış bir otomobilin sürücü koltuğunda ceset bulunmuştu.

        Yapılan incelemelerin ardından ceset kimlik tespit için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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