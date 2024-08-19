Adana'da yanan otomobildeki cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ağustos'ta bir tarlada park halinde yanmış bir otomobilde bulunan cesetle ilgili çalışma yaptı.

Olayda ölmüş olabileceği değerlendirilen ve ismi henüz açıklanmayan kayıp bir kişinin ailesinden alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çalışmalarını tamamen yanan otomobil üzerinden sürdüren ekipler, aracın kiralık olduğunu tespit etti.