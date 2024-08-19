MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da esnafı ziyaret etti
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
Kanlı, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.
Müsabakaların ardından Kanlı, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ile ilçedeki iş yerlerini gezdi.
Kanlı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
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