Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı etler, imha için belediye görevlilerine teslim edildi.

Nurettin S'nin ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

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