Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan firari 2 zanlı tutuklandı

Ekiplerin trafik denetiminde ise 67 sürücüye para cezası uygulandı, 12 otomobil ve motosiklet trafikten men edildi.

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