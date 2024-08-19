Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan firari 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Ağustos'ta farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 tabanca, 6 fişek ve 17,33 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ekiplerin trafik denetiminde ise 67 sürücüye para cezası uygulandı, 12 otomobil ve motosiklet trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.