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        Adana'da 1 çocuğun öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:07
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        Adana'da 1 çocuğun öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta 01 ASN 626 plakalı otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Baran Bülgen'in hayatını kaybettiği, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan'ın yaralandığı kazanın ardından çıkan arbedede yaralanan sürücü F.K.S'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        F.K.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta evlerinin önünde oturanlara 01 ASN 626 plakalı otomobil çarpmış, kazada Baran hayatını kaybetmiş, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralanmıştı. Kazanın ardından çıkan arbedede yaralanan otomobil sürücüsü F.K.S. hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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