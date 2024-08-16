Adana'da 1 çocuğun öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü tutuklandı

Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta evlerinin önünde oturanlara 01 ASN 626 plakalı otomobil çarpmış, kazada Baran hayatını kaybetmiş, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralanmıştı. Kazanın ardından çıkan arbedede yaralanan otomobil sürücüsü F.K.S. hastaneye kaldırılmıştı.

Ova Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta 01 ASN 626 plakalı otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki Baran Bülgen'in hayatını kaybettiği, Zozan ve Perihan Bülgen ile Büşra Tan'ın yaralandığı kazanın ardından çıkan arbedede yaralanan sürücü F.K.S'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.