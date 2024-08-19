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        Adana'da 9. kat penceresinden düşen genç öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde 9. kattaki dairenin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:40
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        Adana'da 9. kat penceresinden düşen genç öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 9. kattaki dairenin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti.

        Karacaoğlan Mahallesi'nde 9 katlı binanın en üst katında oturan ve kas hastası olduğu öğrenilen Ferhan K. (20), pencereden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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