Adana'da 9. kat penceresinden düşen genç öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde 9. kattaki dairenin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde 9. kattaki dairenin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti.
Karacaoğlan Mahallesi'nde 9 katlı binanın en üst katında oturan ve kas hastası olduğu öğrenilen Ferhan K. (20), pencereden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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