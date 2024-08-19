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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:39
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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Toros Mahallesi'nde C.G. (35) ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        C.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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