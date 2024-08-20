Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yüzmek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç boğuldu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yüzmek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç boğuldu.
Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yüzmek için sulama kanalına giren Adem Oruç (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
Oruç'un arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Solaklı Sakızlı Mahallesi yakınında Oruç'un cesedini buldu.
Sudan çıkartılan gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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