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        Adana'da "çöp ev" temizlendi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen ev temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:36
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        Adana'da "çöp ev" temizlendi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen ev temizlendi.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü kokular nedeniyle çevredekiler belediyeye ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine ikamete giden Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

        Ekipler, evin içerisinde çöpleri çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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