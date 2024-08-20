Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ağustos'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 28 tabanca ve 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, çelik yelek, hassas terazi ile 1194 uyuşturucu hap bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 205 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Adana Altın Koza'da yarışacak filmler belli oldu
        Adana Altın Koza'da yarışacak filmler belli oldu
        Seyhan Nehri'ni yeşile bürüyen yosunların boyu, 2 metreyi geçti
        Seyhan Nehri'ni yeşile bürüyen yosunların boyu, 2 metreyi geçti
        Adana'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adana'da evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Adana'da "çöp ev" temizlendi
        Adana'da "çöp ev" temizlendi
        Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu
        Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu