Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ağustos'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 28 tabanca ve 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, çelik yelek, hassas terazi ile 1194 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.