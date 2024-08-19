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        Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 2 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:30
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        Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 2 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle aralarında çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Cafer Gültekin (35), kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Gültekin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayın zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Toros Mahallesi'nde, Cafer Gültekin ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıkmıştı. Kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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