Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Toros Mahallesi'nde, Cafer Gültekin ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıkmıştı. Kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Gültekin, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle aralarında çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Cafer Gültekin (35), kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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