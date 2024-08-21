Adana'da amatör balıkçı 45 kilogramlık yayın balığı yakaladı
Adana'nın Aladağ ilçesinde amatör balıkçı 45 kilogramlık yayın balığı avladı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde amatör balıkçı 45 kilogramlık yayın balığı avladı.
Amatör balıkçı Gökhan Güçlü, beraberinde arkadaşlarıyla Sanibey Baraj Gölü'nde oltayla balık avına çıktı.
Kayıkla baraj gölüne açılan Güçlü, yem taktığı oltasıyla 45 kilogramlık yayın balığı yakaladı.
Güçlü, yaptığı açıklamada, balığı kayığa almak için arkadaşlarıyla uzun süre uğraştığını söyledi.
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