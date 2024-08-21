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        Adana'da polis denetiminden kaçan motosikletlinin yakalanması dron kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, uygulama yapan trafik polislerinden kaçması ve ardından yakalanması dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:15
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        Adana'da polis denetiminden kaçan motosikletlinin yakalanması dron kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, uygulama yapan trafik polislerinden kaçması ve ardından yakalanması dronla kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

        Dronla havadan görüntülenen denetim sırasında polis kontrol noktasına yaklaşan motosiklet sürücüsü F.C, yol kenarında bekleyen diğer motosiklet sürücüleri tarafından uyarılması üzerine kaldırıma çıktı.

        Bir süre motosikletiyle kaldırımda ilerleyen F.C, daha sonra caddeye inip polislerin yanından geçerek yoluna devam etmek istedi.

        Trafik polislerinin durumu fark edip durdurmaya çalıştığı motosiklet sürücüsü, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

        Bunun üzerine bölgede önlem alan motosikletli trafik polisi, kaçan sürücünün peşine düştü.

        Trafik polisi, takip ettiği sürücü F.C'yi bir süre sonra durdurdu.

        Sürücü F.C'ye ehliyetsiz motorlu araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, polisin "dur" ihtarına uymamaktan 1506 lira ve kask takmamaktan 690 lira ceza uygulandı.

        F.C'nin kaçması ve ardından yakalanması dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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