Adana'da polis denetiminden kaçan motosikletlinin yakalanması dron kamerasında

Sürücü F.C'ye ehliyetsiz motorlu araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, polisin "dur" ihtarına uymamaktan 1506 lira ve kask takmamaktan 690 lira ceza uygulandı.

Trafik polisi, takip ettiği sürücü F.C'yi bir süre sonra durdurdu.

Bir süre motosikletiyle kaldırımda ilerleyen F.C, daha sonra caddeye inip polislerin yanından geçerek yoluna devam etmek istedi.

Dronla havadan görüntülenen denetim sırasında polis kontrol noktasına yaklaşan motosiklet sürücüsü F.C, yol kenarında bekleyen diğer motosiklet sürücüleri tarafından uyarılması üzerine kaldırıma çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, uygulama yapan trafik polislerinden kaçması ve ardından yakalanması dronla kaydedildi.

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