Adanaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-beyazlı ekip, teknik direktör Sol Bamba yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, kuvvet ve taktik çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
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