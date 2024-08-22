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        Adana'da ekim alanı genişleyen yer fıstığında rekoltede yüzde 30 artış bekleniyor

        Türkiye'nin önemli tarımsal merkezlerinden Adana'da, 275 bin dekarda ekilen yer fıstığının rekoltesinde yüzde 30 artış kaydedilmesi öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:58
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        Adana'da ekim alanı genişleyen yer fıstığında rekoltede yüzde 30 artış bekleniyor
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        Türkiye'nin önemli tarımsal merkezlerinden Adana'da, 275 bin dekarda ekilen yer fıstığının rekoltesinde yüzde 30 artış kaydedilmesi öngörülüyor.

        Çukurova'nın verimli topraklarında yoğun tercih edilen ürünlerden olan yer fıstığında hasat dönemi başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, yer fıstığının dünyada bitkisel yağ üretiminde üçüncü sırada olduğunu söyledi.

        Yer fıstığının çerez ve yağ olarak insan gıdası, küspesiyle hayvan yemi ve toprağı azot yönünden zenginleştirmesiyle de sürdürülebilir çiftçilik için önemli olduğunu anlatan Kökçüoğlu, geçen yıl Türkiye'de üretilen 185 bin 137 ton ürünün 90 bin tonunun Adana'dan elde edildiğini bildirdi.

        Kökçüoğlu, Adana'da geçen sene 210 bin dekarda üretilen yer fıstığın ekim alanının bu yıl 275 bin dekara, rekoltenin de 120 bin tona yükselmesini beklediklerini ifade ederek, "Adana'mızda yer fıstığı üretimi bir önceki sezondaki fıstığı fiyatının fazla olmasından dolayı geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha arttı. Geçen yıla göre hem üretimde hem rekoltede yaklaşık yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz." dedi.

        - Kumda yetiştirilen ürün erken olgunlaşıyor

        Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi muhtarı Osman Çamlı, ilçede 250 hanenin yer fıstığı üretimiyle ilgilendiğini ve 20 bin dekardan fazla alanda ekim yapıldığını dile getirdi.

        Çamlı, özellikle geçen yıl ürünün iyi fiyattan satılmasından dolayı bu yıl ekilen yer fıstığı alanının arttığını ifade etti.

        İlçede 400 dekarda üretim yapan Mustafa Şimşek de geçen yılki fiyatlar nedeniyle yer fıstığı üretiminin yaygınlaştığını gördüğünü belirterek, "Bizim yörede yer fıstığı kumda yetiştiği için normalden bir ay önce çıkıyor. Bir ay önce çıktığı için biz fiyatta ufak tefek 'yırtıyoruz'." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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