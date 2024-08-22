Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi

Toplu taşıma araçlarının sürücülerine de gereksiz korna çalmamaları ve trafik güvenliği açısından hareket halindeyken kapılarını açık bırakmamaları yönünde uyarıda bulunan polisler, yolculara ise yaya geçitlerini kullanmaları gerektiğini anlattı.

Dronla yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinden 35, emniyet kemeri takmamaktan 38 ve kasksız motosiklet kullanmaktan 15 sürücüye ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.