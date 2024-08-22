Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, Turgut Özal Bulvarı'nda trafik denetimi yapıldı.

        Dronla yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinden 35, emniyet kemeri takmamaktan 38 ve kasksız motosiklet kullanmaktan 15 sürücüye ceza uygulandı.

        Toplu taşıma araçlarının sürücülerine de gereksiz korna çalmamaları ve trafik güvenliği açısından hareket halindeyken kapılarını açık bırakmamaları yönünde uyarıda bulunan polisler, yolculara ise yaya geçitlerini kullanmaları gerektiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Restoranda yemek yiyen kişinin motosikletini çaldı
        Restoranda yemek yiyen kişinin motosikletini çaldı
        Polis, dedektörle arama yaptı; toprağa gömülü 7 silah ele geçirildi
        Polis, dedektörle arama yaptı; toprağa gömülü 7 silah ele geçirildi
        Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri beli...
        Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri beli...
        Adana'da evin bahçesinde kısmen toprağa gömülü 8 tabanca bulundu
        Adana'da evin bahçesinde kısmen toprağa gömülü 8 tabanca bulundu
        Adana'da ekim alanı genişleyen yer fıstığında rekoltede yüzde 30 artış bekl...
        Adana'da ekim alanı genişleyen yer fıstığında rekoltede yüzde 30 artış bekl...
        Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı