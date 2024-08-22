Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, Turgut Özal Bulvarı'nda trafik denetimi yapıldı.
Dronla yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinden 35, emniyet kemeri takmamaktan 38 ve kasksız motosiklet kullanmaktan 15 sürücüye ceza uygulandı.
Toplu taşıma araçlarının sürücülerine de gereksiz korna çalmamaları ve trafik güvenliği açısından hareket halindeyken kapılarını açık bırakmamaları yönünde uyarıda bulunan polisler, yolculara ise yaya geçitlerini kullanmaları gerektiğini anlattı.
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