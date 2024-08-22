Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek.

Adana'da bu yıl 31'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

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