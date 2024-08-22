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        Adana'da motosiklet çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:29
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        Adana'da motosiklet çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Demetevler Mahallesi'nde bir kişi, kaldırıma park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.

        Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

        Şüpheli H.G, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramada ise çalınan motosiklet bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin kaldırımdaki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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