Adana'da motosiklet çalması kameradan belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı

Şüpheli H.G, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Adreste yapılan aramada ise çalınan motosiklet bulunamadı.

Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek araştırma yaptı.

Demetevler Mahallesi'nde bir kişi, kaldırıma park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

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