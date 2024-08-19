Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eniştesini silahla öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 3 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eniştesini silahla öldürüp kaçan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 3 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer Gültekin'in (35) sokakta bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada firari şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla Cafer Gültekin'in eşi S. Gültekin'in kardeşi Volkan Ö. (38) tarafından vurulduğunu belirledi.

        Cinayet zanlısı Volkan Ö, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

        Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer Gültekin, silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Bilim insanlarından balon balığı araştırması; Zehri sonbahar ve kışın en yü...
        Bilim insanlarından balon balığı araştırması; Zehri sonbahar ve kışın en yü...
        Adanaspor-Şanlıurfaspor: 1-4
        Adanaspor-Şanlıurfaspor: 1-4
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu
        Adana'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" devam ediyor
        Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" devam ediyor