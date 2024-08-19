Adana'da eniştesini silahla öldürüp kaçan şüpheli yakalandı

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Cafer Gültekin'in eşi S. Gültekin'in kardeşi Volkan Ö. (38) tarafından vurulduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer Gültekin'in (35) sokakta bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada firari şüphelinin kimliğini tespit etti.

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