Göç yolundaki leyleklerin bir kısmı Adana'da "mola verdi"

Yüreğir ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasına inen leylekler, burada bir süre dinlendi.

Kış aylarını geçirmek için Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Mısır Nil Vadisi'ni izleyerek Güney Afrika'ya kadar göç eden leyleklerin bir kısmı, güzergahları üzerindeki Adana'da mola verdi.

Kış mevsimini geçirmek için güneye göç etmeye başlayan leyleklerin bir kısmı, Adana'da mola verdi.

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