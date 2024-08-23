Adana'da eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da 4 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta kız kardeşi S.G'nin kocası Cafer G'yi (35) sokakta aralarında çıkan kavga sırasında tabancayla vurarak öldüren Volkan Ö'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde, kız kardeşi ile eniştesinin boşanma aşamasında olduğunu, bu konuda konuşmak için eniştesiyle bir araya geldiklerini ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdüğü öğrenildi.