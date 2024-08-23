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        Adana'da eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'da 4 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:48
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        Adana'da eniştesini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'da 4 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta kız kardeşi S.G'nin kocası Cafer G'yi (35) sokakta aralarında çıkan kavga sırasında tabancayla vurarak öldüren Volkan Ö'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelinin ifadesinde, kız kardeşi ile eniştesinin boşanma aşamasında olduğunu, bu konuda konuşmak için eniştesiyle bir araya geldiklerini ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta Cafer G, silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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