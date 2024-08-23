Milli tekvandocu Nafia, kariyerini olimpiyat altınıyla tamamlamayı istiyor:

KORAY KILIÇ - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.

Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye'yi temsil eden 29 yaşındaki Nafia, katıldığı uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların yanına olimpiyat madalyasını da ekledi.

Olimpiyatta, tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da katılıp altın madalya alarak kariyerini tamamlamak istiyor.

- "Kariyerimi en güzel şekilde sonlandırmayı düşünüyorum"

Milli sporcu Nafia Kuş Aydın, AA muhabirine, olimpiyatta kazandığı madalyanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hedefinin her zaman altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Nafia, buruk sevinç yaşadığını dile getirdi. Nafia, hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla çalışacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kariyerime baktığınızda bütün madalyaları kazandım. Son olimpiyata Avrupa ve dünya şampiyonu olarak katıldım. Koleksiyonumun tek bir eksik parçası vardı, olimpiyat altını. Onu kazanmak için gittim Paris'e. Ne yazık ki bronz madalya ile döndüm ama orada edindiğim tecrübeler gerçekten altın değerinde. Umuyorum ki kariyerimi sonlandırdığımda olimpiyat altını da boynumda olacak ve kariyerimi tamamlamış olacağım. Bunun için daha çok çalışıp emek vereceğim. İnşallah Los Angeles'ta altın madalyayı kazanarak kariyerimi en güzel şekilde sonlandırmayı düşünüyorum."