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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin değerlendirme toplantısı yapıldı

        Adana'da bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla 8'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul koordinasyon ve değerlendirme toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:23
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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Adana'da bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla 8'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul koordinasyon ve değerlendirme toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ile diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, festivalin hazırlık sürecindeki faaliyetler ele alındı.

        Vali Köşger, toplantıda, 18-20 Ekim arasında yapılacağı açıklanan festivalin, dünyaca ünlü şeflerin katılımlarının artırılması, daha detaylı, eğlenceli ve etkinliklerle dolu olması amacıyla 17-20 Ekim'de gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

        Adana'nın artık dünya çapında bilinen bir gastronomi merkezi olduğunu belirten Köşger, festivalin tüm detayları üzerinde titizlikle durduklarını ve hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Köşger, 7 yıldır olduğu gibi bu sene de tüm dünyanın gözleri önünde güzel bir festival gerçekleştirileceğini ve her şeyin kusursuz olması için organizasyona dahil tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını anlatarak, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali sadece bir lezzet festivali değil, Adana'nın turistik bir destinasyon haline gelmesi için çok önemli ve büyük bir adım. Festivalle kentin sadece yemekleri değil aynı zamanda tarihi, kültürü, insanı, coğrafi ve sosyal yapısı da tüm dünyaya tanıtılıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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