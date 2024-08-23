Adana'da zincirleme kazada iki aracın kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşların da yardımıyla iki sürücüyü kanaldan çıkardı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sulama kanalına devrilen kamyonet ve panelvanın sürücüsü yaralandı.

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